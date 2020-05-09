ABD Kadın Futbol Takımı karara itiraz etti

Geride bıraktığımız hafta içi ABD Kadın Futbol Takımı’nın eşit ödemeyle ilgili açtığı dava, mahkeme tarafından reddedilmişti. Demokrat kamuoyu tarafından şaşırtıcı bulunan karar tepki toplamıştı. Hatta Amerika Başkan adayı Joe Biden da sürece dair eleştiride bulunmuştu.

Kadın futbol takımı itiraz için süreci temyize götürdü. Reddedilen davaya göre 66 milyon dolar tazminat talep eden takımın, daha yüksek maç başı ücret ve ortalama ücret aldığı gerekçe gösterilmişti.

Bununla birlikte bir diğer dava kadın takımının seyahat, ağırlanma ve antrenman gibi konularda da eşit muamele görmemesi üzerineydi. Görülmesine izin verilen bu dava, 16 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Takım sözcüsü Molly Levinson, “Erkek takımının, kadın takımından iki kat daha az başarıya sahipken iki ekibin aynı maaşı kazanıyor olması ödeme eşitliği değildir” diyerek durumu özetlemişti.

İLGİLİ HABER ABD`de başkan adaylarından Joe Biden, ABD Kadın Milli Futbol Takımı üzerinden mesaj verdi!