12 Haziran bilmecesi… Futbol başlayacak ama top kimde?

TFF, Türkiye'de tüm futbol liglerinin 12 Haziran'da yeniden başlayacağını açıkladı. Farklı tepkiler alan bu kararın hayata geçip geçmeyeceği ise halen netleşmedi.

Haberturk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan ve önlemlerin azaltılmasına yönelik çabalara karşı olduğuna vurgu yapan Bilim Kurulu üyesi ve halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, “TFF, ‘Bilim Kurulu tavsiyesi' diyor; bizim böyle bir tavsiyemiz kesinlikle söz konusu değil. Bakan da böyle bir şey olabileceğini söyledi. Nasıl yapacaklar? Oynayanı bırakın yedek bir futbolcu enfekte olursa bile tüm takım 14 gün karantinaya alınır. Bu, tüm temaslı sporlarda geçerli. Taraftarların stat dışında galibiyeti kutlaması da büyük risk üretir” ifadelerini kullandı.

‘BİZ FRANSA DEĞİLİZ'

Nihat Özdemir'in sözleri de belirsizliğe çanak tuttu. Posta'dan Murat Çelik'e görüş bildiren Özdemir, “Bakanlıktan, Bilim Kurulu'ndan iyi haber gelmezse gerekeni yaparız. Biz topu bakanlıkla Bilim Kurulu'na attık… Türkiye'de futbolun başlaması lazım. Oynamadan şampiyonu, düşmeyi nasıl tespit edeceksiniz? Malatya ile Rize; Trabzon ile Başakşehir arasında gol farkı var. Biz Fransa gibi Hollanda gibi değiliz” diye konuştu.

SPORDAN sorumlu eski Bakan ve CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “TFF, bahisçiler ve yayıncı kuruluşun taleplerine boyun eğdi. Spor ve sporcuların geleceği feda edilerek 2. dalga tetikleniyor. Başlatılma ısrarı, yıllık 9 milyar gelir garantisiyle özelleştirilen şans ve bahis oyunlarındaki gelir kaybı ile Süper Lig'in yayıncısının uğradığı zararın telafisi içindir'' açıklamasını yaptı. CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir ise, “TFF hastalık ve ölümlerin sorumluluğunu da alıyor mu?” şeklinde konuştu.

BAKAN KOCA: SORUMLULUK TFF’NİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iki gün önce maçların oynanmasıyla ilgili alınan kararın sorumluluğunun TFF’ye ait olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bilim Kurulu henüz bu konuyu görüşmedi. Sayın Başkan’la bir görüşmemiz oldu. Özellikle futbol hassas bir konu. TFF özgür iradesiyle karar aldı. Herhangi bir katkıda bulunmak istemediğimizi de iletmiştik. Bundan sonraki sorumluluk da TFF’nindir. Bakanlık ve Bilim Kurulu olarak bizim herhangi bir öneri yaklaşımımız söz konusu değildir. Hala aynı noktadayız.”

İLGİLİ HABER Seyircisiz maç seyirciyi korur mu?