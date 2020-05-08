Zoran Simoviç: ‘Muslera bizden iyi’

Galatasaray’daki efsane yabancı kalecilerin belki de ilkiydi. Yabancı da değildi aslında. Türkçe konuşması ve içten hareketleriyle bizden biriydi. Karadağlı eldiven, Cimbom'da tarihi başarılar yaşadı, 14 yıllık şampiyonluk özlemine son veren kadrodaydı; 6 sezonda 5 kupa havaya kaldırdı. Ve Zoran Simovic, SÖZCÜ'nün sorularını yanıtladı:

Karantina sürecinde neler yapıyorsun? Herkes gibi evde misin?

65 yaşındayım artık. Ve bu virüs çok tehlikeli. Evde oturuyorum. Yazlıktan dışarı çıkmıyorum. Türk halkına sevgi ve saygılar. Lütfen evde kalın.

HÂLÂ KALEDEN ÇIKAMIYORUM!

Nasıl geçti Galatasaray günleri?

Rüya deseler inanmazsın ama her hafta bir-iki defa kaleye geçiyorum rüyamda! Bazen tam maça çıkıyorum, karşılaşma başlayacak, bakıyorum eldivenimi unutmuşum. Elim ayağıma dolaşıyor. Stres yapıyorum. Maç başlıyor, uyanıyorum birden bire. Kan ter içinde. Bugün ben 65 yaşındayım ama hâlâ kaleden çıkamıyorum!

TEK BAŞINA TAKIMI SIRTLIYOR

Muslera mı, Taffarel mi, Simovic mi? Hangisini tercih edersin?

Yorum yapmıyorum. Ne demek bu? ‘Onu anlatmaya kelimeler yetmez.' Tek başına Galatasaray'ı sırtlıyor. Taffarel mi, ben mi, Muslera mı? Tabii ki Muslera. Çok yetenekli. Galatasaray'a çok yakışıyor. Türkiye'ye gelmiş en iyi kaleci. Taffarel'e de lafım olmaz.

Şimdi olsa Muslera'nın yaptıklarını yapabilir miydin?

Galatasaray’da 6 yıl oynadım ama 30 yaşında geldim. Muslera 24'ünde geldi. Benim 24 yaşında Galatasaray'a geldiğimi düşünebiliyor musunuz? Neler yapardım!

FENERBAHÇE O GÜN KÖTÜYDÜ

Galatasaray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip geldi. O maçı izledin mi?

İzledim. Fenerbahçe, iyi durumda değildi. Gördüğüm en kötü Fenerbahçe'ydi. Ama Galatasaray da takım olmuş ve istekliydi. Orta sahadaki direnç Fenerbahçe'nin bütün dengelerini bozdu. O yüzden zorlanmadılar. Galatasaray'ın Kadıköy'de kazanacağını düşünüyordum. Galatasaray üstüne koyarak oynuyordu. Artık kimse durduramıyordu. Ancak bu virüs durdurabilirdi Galatasaray'ı. Liglere ara verilmek zorunda kalındı. Bu virüs geçince Cimbom, kaldığı yerden yükselişe devam edecektir.

Galatasaray’da beğendiğin oyuncu?

Takım olarak çok iyi ve kolektif yapıları var. İsim olarak Muslera ve Falcao'yu biliyorum. Ötekilerin ise maçı izlerken isimlerini unutuyorum. Çok değişik oyuncular geldi.

Şampiyon kim olur?

Galatasaray tabii ki!