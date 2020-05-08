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Sözcü

Yeni Malatyaspor’da futbolcular ve çalışanlara corona virüsü testi yapıldı

Süper Lig'e 12 Haziran'da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından 11 Mayıs Pazartesi günü top başı yapacağını duyuran Yeni Malatyaspor'da futbolcu, antrenör ve kulüp çalışanlarına corona virüsü testi yapıldı.

12:53 -
Haberler Futbol
Yeni Malatyaspor’da futbolcular ve çalışanlara corona virüsü testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da corona virüsü testleri başladı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan teste bir grup futbolcu, altyapı antrenörleri ve kulüp çalışanları katıldı. A Takım teknik heyeti ve il dışından gelecek futbolcuların corona virüsü testlerinin ise salı günü yapılacağı belirtildi.

11 Mayıs’ta top başı yapacak olan takım hazırlıklarını sürdürecek. Süper Lig corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından 12 Haziran’da yeniden başlayacak.

Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık ekipleri tarafından Nurettin Soykan Tesisleri’nde futbolcularımız, altyapı antrenörlerimiz ve tüm personelimize corona virüsü (Covid-19) PCR testi yapılmıştır. Teknik heyetimiz ve il dışından gelecek bazı futbolcularımızın Covid-19 testi ise salı günü yapılacak” ifadelerine yer verildi.

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