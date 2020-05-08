Yekta Kurtuluş: Umarım üzerimizde aşı denemezler

Antalyaspor’un deneyimli futbolcusu Yekta Kurtuluş sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

34 yaşındaki futbolcu corona virüsü önlemlerinin sürdüğü günlerde sezonun başlamasına ilişkin çalışmalara tepki göstererek çarpıcı ifadeler kullandı. Yekta Kurtuluş’un twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

“Sağlık bakanlığının ve bilim kurulunun sorumluluk kabul etmediği bir ortamda çalışmalarımıza başlıyoruz. Bir sonraki adım üzerimizde aşı denemek olmaz umarım. Tüm meslektaşlarıma ve bu süreçte görev alacak emekçilere sağlık diliyorum. İyi olan kazansın”