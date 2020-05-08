Voleybolda FIVB Uluslar Ligi iptal edildi!

Voleybolda milli takımlardaki önemli turnuvalardan biri olan FIVB Nations League (Uluslar Ligi) corona virüsü salgını nedeniyle iptal edildi. İptal kararına ilişkin olarak TVF’nin resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan (TVF) konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB),dünya genelinde ve ülkemizde de görülen corona virüsü salgını sebebiyle daha önce ertelendiğini duyurduğu 2020 FIVB Uluslar Ligi organizasyonunun iptal edildiğini ve bu yıl düzenlenmeyeceğini açıkladı” ifadelerine yer verildi. İLGİLİ HABER Basketbol ve voleybolda ufukta tescil gözüküyor!