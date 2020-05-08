Son dakika! IFAB onayladı: 5 değişiklik hakkı ve VAR’ı askıya alma şansı!

Corona virüsü nedeniyle dünyada futbol adeta dururken geri dönüş için hazırlıklar da devam ediyor. Bu süreçte FIFA’nın takımların maçlarda beş değişiklik hakkı olmasının önünü açarken bu tavsiyeye IFAB’dan (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) olumlu yanıt geldi.

Futbol kurallarını düzenleyen kurum olan IFAB, son dakika açıklamasında takımların yıl sonuna kadar maçlarda 5 oyuncu değişiklikliği hakkı olacağını duyurdu. IFAB bununla birlikte isteyen liglerin bu süreçte VAR uygulamasını da askıya alabileceğini duyurdu.

Bununla birlikte oyunun sürekli olarak kesilmesine engel olmak için müsabaka sırasında ekipler, 5 oyuncu değiştirme hakkını maksimum 3 kez oyunu değişiklik için durdurarak kullanabilecek.