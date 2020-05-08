SON DAKİKA | Fenerbahçe’den kritik corona açıklaması! İkinci test sonucu…

Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Tesisleri’ndeki bir çalışanda corona virüsü tespit edildiğini ve bir başka çalışanın şüpheli olduğunu açıkladıktan sonra ikinci test sonuçlarını da paylaştı. Sarı lacivertliler, şüpheli konumdaki çalışanın ikinci testinin negatif olduğunu belirtirken, ilk testi pozitif çıkan çalışanın ise ev izolasyonunda olduğu belirtildi. Öte yandan futbolculara ve teknik ekibin tamamına yeniden corona virüsü testi yapılacağı duyuruldu.

İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama;

“Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapıldığı;

Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucunun pozitif tespit edildiği, bir diğer çalışanımızın da şüpheli durumda olduğu paylaşılmıştı.

İlk testte pozitif çıkan çalışanımızın ev izolasyonunda tedavisine devam edilmektedir. İlk testlerde şüpheli görülen çalışanımızın ise bugün yapılan yeni test sonucunun negatif olduğu saptanmıştır.

Bu gelişmeler doğrultusunda, takımımızın 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü yapacağı antrenman iptal edilmiş; futbol takımımız ve teknik ekibimizin tamamı Pazartesi günü bir kez daha Covid-19 PCR testine tabi tutulacaklardır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”