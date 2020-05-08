SON DAKİKA | Fenerbahçe genç futbolcuyu resmen açıkladı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Gölcükspor’un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’i kadrosuna kattı. Fenerbahçe, transferi resmi sosyal medya hesabından açıkladı.
İsmail Küçük ile 5 yıllık anlaşma sağlanırken, futbolcunun 2020-2021 sezonundan itibaren sarı-lacivertli formayı giyeceği duyuruldu.
Futbola Yıldırımspor’da başlayan İsmail Yüksek, 2018 yılında bedelsiz olarak Gölcükspor’a imza attı. Bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup’ta 27 maça çıkan İsmail Yüksek, 8 gol atarken, 1 de asist yaptı.
İsmail Yüksek, ön libero ve orta saha olarak görev yapıyor.
Fenerbahçe’nin yaptığı açıklama şu şekilde:
Transfer Açıklama
https://t.co/6o6fze9lij pic.twitter.com/4XVyg3fZ1I
— Fenerbahçe SK – #EvdeKal (@Fenerbahce) May 8, 2020