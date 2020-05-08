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Sözcü

Sinan Bolat’ın sözleşmesi feshedildi!

Belçika'nın Royal Antwerp kulübü bu sezon 36 kez forma giyen Milli kaleci Sinan Bolat ile yolların ayrıldığını açıkladı.

09:54 -
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Sinan Bolat’ın sözleşmesi feshedildi!

31 yaşındaki Sinan Bolat’ın adı bir süredir Süper Lig ekipleriyle de anılıyordu. Bolat Süper Lig’de daha önce Galatasaray ve Kayserispor formaları da giymişti. Royal Antwerp kulübü ayrıca Kevin Mirallas ile olan sözleşmelerini de feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada 3 yıllık Antwerp macerasının ardından Milli kaleci ile sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Sinan Bolat’a emekleri sebebiyle de teşekkür mesajı yayınlandı. Belçika ekibi Royal Antwerp formasını bu sezon 36 maçta koruyan Sinan Bolat Belçika Kupası maçında 1 de asist yapmıştı.

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