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Sözcü

Sergen Yalçın iki yıldıza şartını sundu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Larin ve Mirin'e kadroda yer almaları için istediği şartı söyledi.

08:12 -
Haberler Beşiktaş
Sergen Yalçın iki yıldıza şartını sundu

SÖZCÜ Beşiktaş’ta iç transferde tek şart var, o da futbolcuların indirim yapması… Teknik Direktör Sergen Yalçın, kulüpte geleceği belirsiz olan Cyle Larin ve Isimat Mirin ile ilgili görüşlerini yönetimle paylaştı.

Gelecek sezondan itibaren takıma katılacak olan iki futbolcu için Yalçın, ücretlerinde indirim yapmayı kabul ederlerse yeni sezonda takımda kullanabileceğini ifade etti. Deneyimli teknik adamın bu raporu doğrultusunda siyah-beyazlı yönetim, yüzde 30 indirim teklifinde bulunacak.

Yıllık 1.6 milyon Euro alan Larin'e 1.2 milyon Euro, 1.25 milyon Euro'luk ücreti olan Mirin'e ise 800 bin Euro önerilecek. Başkan Ahmet Nur Çebi, tüm futbolculara karşı tavrın böyle olacağını kurmaylarına iletti.

BEDELSİZ KALECİ SİNAN

Belçika’nın Antwerp takımıyla yeni sözleşme konusunda anlaşamayan kaleci Sinan Bolat, Beşiktaş'a haber gönderdi. Yönetim ve Sergen Yalçın onay verirse tecrübeli eldiven, bedelsiz olarak gelecek. Milli file bekçisinin maaş konusunda da problem çıkarmayacağı öğrenildi.

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