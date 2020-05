Pandemiye karşın NFL’de 2020 fikstürü normalde başlayacak şekilde açıklandı

Corona salgını etkisini tüm ülkelerde göstermeye devam ediyor. Karantina şartlarında spora özlem duyan seyirciler ise organizasyonların ne zaman geri döneceğini merakla bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir ilk olarak kafes dövüşü organizasyonu UFC, Mayıs ayı içerisinde geri döneceğini açıklamıştı. Buna karşın futbol branşı başta olmak üzere birçok spor organizasyonu müsabakalara tekrar başlama konusunda temkinli. Almanya’da, ülkemizde olduğu gibi, futbolu başlatma kararı verilse de İngiltere’de organizasyonların başlamasına dair henüz bir karar alınamadı.

Amerikan sporları da aynı endişeyi paylaşıyor. NBA’de antrenman tesislerinin açılmasına onay çıksa da ligin ne zaman başlayacağı konusunda kesin bir karar bulunmuyor. Keza Mart’ta başlaması gereken beyzbol ligi MLB, Eylül ayından önce dönmeyecek.

Bu hengame içerisinde her sene eylül ayının ikinci haftasında başlayan Amerikan futbol ligi NFL, yeni sezon fikstürünü açıkladı. NFL’de fikstür her sene erken bir tarihte açıklanıyor ve rekabet seviyesi yüksek maçların taraftarların takvimlerinde aylar öncesinde yer almaya başlıyor. Lig yönetimi yaptığı açıklamada kültür haline getirilen bu etkinliğin önemine vurgu yaptı ve salgının yakın takipçisi olduklarını tekrar sporseverlere hatırlattı:

“NFL fikstürünün açıklanması, taraftarlarımızca her sene arzuyla beklenen bir olay. Seni sezona her zamanki takviminde başlamaya hazırladığımız bu günlerde güncel sağlık gelişmelerini, halk sağlığı protokollerini ve hükümet kararlarını dikkatle takip ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kurallara uygun şekilde davranarak taraftarlar, oyuncular ve lig personelini korumayı amaçlıyoruz. Daha önce hazırlık dönemi ve 2020 NFL Draft’ında yaptığımız gibi, mecbur kaldığımız takdirde süreçle ilgili ayarlamalar yapmaya hazırız.”

.@nflcommish on the release of the 2020 schedule pic.twitter.com/Mch0lgXkf8

— Brian McCarthy (@NFLprguy) May 8, 2020