Muhammed Ali’nin dövüşmekten korktuğu tek isim ortaya çıktı

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörleri arasında gösterilen Muhammed Ali, kariyeri boyunca çıktığı 61 maçta sadece 5 kez yenildi. Muhammed Ali ile aynı dönemde boks yapan dünya şampiyonu eski boksör George Foreman, efsane isim ile ilgili şimdiye kadar bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıkardı. Foreman, Muhammed Ali’nin kendisine “Ringde karşılaşmaktan korktuğum tek isim Mike Tyson” dediğini açıkladı.

Anılarını paylaşarak Fiaz Rafiq tarafından yazılan ‘Muhammad Ali: The Life of a Legend’ adlı kitaba katkıda bulunan Foreman, Muhammed Ali’nin, Mike Tyson’ı yenip yenemeyeceği hakkında şüpheleri olduğunu söyledi. Bir defasında Muhammed Ali ile bu konuyu konuştuklarını belirten Foreman, “Sence Mike Tyson herkesi yenebilir mi?” şeklinde sorduğu soruya efsane boksörün “Adamım, Tyson’ın yumrukları çok kuvvetli” dediğini belirtti.

Muhammed Ali’nin, Mike Tyson hakkında “Şimdiye kadar karşılaştığım herkesten daha sert yumrukları var. Onu mağlup edebilir miyim bilmiyorum. Karşılaşmaya korktuğum tek isim o” dediğini anlattı.

Efsane boksör Muhammed Ali, uzun süre parkinson hastalığı ile mücadele ettikten sonra 3 Temmuz 2016 yılında 74 yaşında hayata gözlerini yummuş, cenazesine dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan katılmıştı.

İLGİLİ HABER Mike Tyson`a teklif yağıyor! Çılgın rakam!