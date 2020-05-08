Michael Jordan’ın ilk Air Jordan’ı açık arttırmada

Michael Jordan’ın giydiği ilk Air Jordan, açık arttırmaya çıkıyor. 17 Mayıs’ta New York kökenli şirket Sotheby’s tarafından satışa çıkarılacak ayakkabıya online olarak ulaşılabilecek.

MJ ilk ayakkabısını 1985’te giymişti. Ayakkabı günümüze kadar az yıpranmış ve temiz bir şekilde ulaşmayı başarmış. Ayrıca ayakkabıda Jordan’ın imzası da bulunuyor. MJ’in giydiği ilk Air Jordan’ın 100 ila 150 bin dolar civarında bir fiyata satılması bekleniyor.

Sotheby’s New York’ta sanat eserleri satmakla ünlenen bir şirket. Geçtiğimiz günlerde ilk kez sadece ayakkabıların satıldığı bir açık arttırma düzenleyen Sotheby’s, 1972 senesinde Nike tarafından üretilen “Ay Ayakkabısı” 437 bin 500 dolar karşılığında satılmıştı.

Beyaz, siyah ve kırmızı renkleri barından Air Jordan 1, MJ tarafından sıkça giyilmiş ve efsane haline gelmişti. Sotheby’s’ten yapılan açıklamada, birçok MJ ayakkabısında olduğu gibi satışa çıkarılan üründe de sağ ve sol teklerin birbiriyle aynı ölçüde olmadığı da açıklandı. Bilindiği gibi Jordan giydiği ayakkabılarda sağ tekin ölçüsü bir numara kadar daha büyük oluyor.

Ayakkabının çıkış tarihinin 35. yıl dönümü olması da özel bir rastlantı olarak görülüyor. Basketbolda tarihin en iyisi olarak gösterilen Michael Jordan, şu günlerde hayatının anlatıldığı The Last Dance belgeseliyle gündemde.