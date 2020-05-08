Leicester City’nin vefat eden sahibinin evine hırsız girdi, 1 milyon pound’luk eşya çalındı!

Hırsızlar Chelsea Menajeri Frank Lampard’ın ve 27 Ekim 2018’de hayatını kaybeden Leicester’nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha’nın evini soydu. Lampard’ın evinden 60 bin Pound değerinde saat ve takı çalan hırsızlar Vichai Srivaddhanaprabha’nın evini ise adeta yağmaladı.

Vichai Srivaddhanaprabha’nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden bu yana kullanılmayan eve giren hırsızlar yaklaşık 1 milyon Pound’luk değerli eşya çaldı.

The Sun’da yer alan habere göre iki soygunun da aynı ekip tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor. Gazetenin haber kaynağı “Vichai’ın ailesi oldukça üzgün. Hırsızlar adeta Vichai’ın ruhuna hakaret ettiler. Her iki hırsızlık sırasında çalınan eşyaların hiçbiri geri getirilemedi. Polis görünüşe göre Vichai'nin evinin ve Lampard'ın özellikle, bilinçli olarak hedef alındığı varsayımı üzerinde duruyor” ifadelerini kullandı.

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Lampard dördüncü kez soyuldu!

The Metropolitan Police soruşturma başlatıldığını kabul ederken henüz bir gözaltı yapılmadı. Lampard daha önce 2005, 2008 ve 2018’de hırsızların hedefi olmuştu. 2005 ve 2008’deki soygunlarda Lampard’ın lüks arabaları çalınmıştı.