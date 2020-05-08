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Sözcü

Konyaspor’dan tesislere dezenfekte kabini

İttifak Holding Konyaspor, Kayacık Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirdi.

19:21 -
Haberler Futbol
Konyaspor’dan tesislere dezenfekte kabini

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz, Futbola Dönüş Protokolü kapsamında TFF Sağlık Kurulu´nun önerilerini hızla hayata geçiriyor. Teknik heyet, futbolcu, sağlık ekibi, malzeme sorumluları ve kulüp personeli için Kayacık Tesislerimizin ana giriş kapısına, virüslerin yayılmasını önlemede önemli etkiye sahip olan `Dezenfekte Kabini´ yerleştirildi. Hareket sensörleri bulunan kabine girenlerin üzerlerindeki kıyafetler ve ayakkabılar yüksek basınçla dezenfekte edilecek” denildi.

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