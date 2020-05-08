Galatasaray’dan açıklama! ‘Pozitif vakaya rastlanmamıştır’

Sezonun tekrar başlaması kararı ile birlikte saha antrenmanlarına başlayan Galatasaray’da tüm takıma yapılan corona virüsü testi sonuçları resmi internet sitesinden açıklandı. Sarı kırmızılı takımda pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi. İşte Galatasaray’dan yapılan açıklama:

Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Antrenman programları sürdükçe testler belirli aralıklarla tekrar edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Galatasaray Spor Kulübü