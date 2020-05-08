Fenerbahçe’ye 20 milyon Euro’luk müjde!

Eljif Elmas'ı geçen sezon 16 milyon Euro'ya Napoli'ye satan Fenerbahçe'ye ikinci talih kuşu kondu. İngiltere'de Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham, Vedat Muriqi'e talip oldu. Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, sarı- lacivertlilerin, 20 milyon Euro talep ettiği Vedat için “Tottenham, Fenerbahçe'nin belirleyeceği bonservis bedelini ödemeye hazır” diyerek müjdeyi verdi.

Ademi, Napoli'nin de Vedat için istekli olduğunu ifade etti.

ÖNCELİK KİRALAMA

Muriqi’nin takımdan ayrılması halinde Fenerbahçe'nin alternatif golcüsü belli. Sarı-lacivertliler, teknik direktörlük görevine getireceği Nenad Bjelica'nın Dinamo Zagreb'ten öğrencisi Bruno Petkovic'i listeye aldı.

Transferde tasarruflu hareket edecek olan ve UEFA'nın FFP kriterlerinden çıkmak istemeyen yönetim, Petkovic için Dinamo'ya 1 sezonluk kiralama teklifinde bulunacak.

Bjelica'nın, 25 yaşındaki forvetin transferde önemli rol oynaması bekleniyor.