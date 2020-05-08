Fenerbahçe Genel Menajeri Gherardini’den kritik Zeljko Obradovic açıklaması

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic’in sarı lacivertli ekipteki durumu hakkında Genel Menajer Maurizio Gherardini’den açıklama geldi.

Basketinside.com’a konuşan Gherardini, “Obradovic’in önceliği takımda kalmak ama şu an diğer herkes gibi beklemede. Çünkü gündemde çok daha acil olaylar var” ifadelerini kullandı.

Corona virüsü nedeniyle takımda değişiklikler olacağının sinyallerini veren İtalyan yönetici, “Yeni bütçeler, yeni rakamlar, sayılar ve yollar bulmak gerekecek. Bu durumlar açıklığa kavuştuğunda Obradovic’in geleceği hakkında net bir şey söyleyebiliriz. Ancak Obra’nın mesajı çok açık” dedi.

Öte yandan takımın yıldız oyuncuları Nikola Kalinic ve Luigi Datome hakkında konuşan Gherardini, “Transfer iddialarının tamamı yalan ve dedikodu. Kalinic ve Datome’nin ayrılmak gibi bir niyeti yok” şeklinde konuştu.