Ergin Ataman: ‘Sonuçların sahada belirlenmesinden yanayım’

Türkiye Basketbol Federasyonu, corona virüsü nedeniyle askıya alınan liglerin akıbeti ile ilgili kararını bugün açıklayacak. Sonuçların sahada belirlenmesi gerektiğini ifade eden Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, “TBL’nin oynanmadan sonlandırılacağı söylentisini duyuyoruz. Buna ilişkin olarak bugün açıklama yapılacağı söyleniyor. Ben sonuçların sahada belirlenmesinden yanayım” dedi.

Anadolu Efes’in Old Spice ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının online olarak gerçekleştirilen töreninde konuşan Ergin Ataman, “Futbol Federasyonu bütün liglere 12 Haziran’dan itibaren oynanma kararı aldı. Avrupa’da da basketbolda ilerideki ülkeler liglere devam etmeye hazırlanıyor. Bazı takımların oyuncularını göndermiş olması ligi bağlamaz. Kolay vazgeçmemek lazım. Bence ligi oynatmak için her şey yapılmalı, şampiyon sahada belli olmalı. Türkiye’de ligler için kontak kapatılmış ve sezon sona ermiş görüntüsü var maalesef. Bazı riskleri göze alamazsak ülkede her konuda kontağı kapatmamız lazım. Doktorlara bırakırsanız belki 2 yıl sporu yasaklamak isteyecekler” dedi.

Lig lideri olmalarına rağmen ligin tescili için başvuru yapmadıklarını ifade eden Ataman, “TBL ve EuroLeague’de lideriz. Liglerin oynanmaması ve şampiyonluk tescili için hiç başvurmadık. Emeğimizin karşılığını sahada almak istiyoruz. Bu yılın şampiyonları sağlık çalışanları, doktorlar, hemşirelerdir” diye konuştu.

İLGİLİ HABER Dev proje için düğmeye basıldı! Dudak uçuklatan maliyet!

Maçların oynanması durumunda da alınan kararın hakkaniyetli olması gerektiğinin altını çizen Ataman, “Maçların oynanmaması durumunda, sezon boyunca verilen emeğin karşılığının hakkaniyetli bir şekilde verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Almanya’da 10 futbolcuda test sonuçları pozitif çıktı ancak 2 gün sonra lige devam kararı alındı. EuroLeague kararını 24 Mayıs’ta verecek ve sezona oynanacakmış gibi gözüküyor. Bu yılın asıl şampiyonları sağlık çalışanları” ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ise, TBF’nin kararını kısa sürede vermeye hazırlandığını belirtip, “Kimse zarar görmeden tamamlayabileceksek lige ve EuroLeague’e devam etmek isteriz” dedi. Yılmaz, bu süreçte Ligler Direktörü Derya Yannier ile gelişmeleri görüştüklerini ancak iptal veya tescil gibi konuların gündeme gelmediğini de söyledi.