SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca ne diyor: “Salgın bitmedi, tedbire devam, rehavet yok!”

ENFEKSİYON hastalıklarına yıllarını vermiş Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ı salgının başından beri takip ediyorum. Mükemmel bir bilim insanı. Ne diyor: “Erken davranıp riske girmek hayati yanlışlara yol açar.”

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir “Haziran ortası itibarıyla liglere başlıyoruz” açıklamasını yaptı. Kesinlikle büyük risk!

JUVENTUS forması giyen Paulo Dybala tam 7 hafta sonra hastalığı yenebildi.

FEDERASYONUN hazırladığı liglere dönüş protokolü için ülkemizde birçok kulüp “Biz bunu uygulayamayız” demedi mi? Dedi.

ÜNAL Karaman ve Rıza Çalımbay, “Futbolun başlaması tehlikeli” görüşünü savundu.

DİĞER teknik direktörler ve oyuncuların görüşü ne?

MERAK ediyorum; bu kadar sessiz kalmak, ekonomik kaygılardan dolayı mı?

KESİN evet! Çorba kaynasın istiyorlar tencerede. Çorba pişer, fakat sağlık ne olacak?

ŞAHSEN ben 38 yıldır maç anlatıyorum, program sunuyorum, ama bu işte yokum. Ailemden 2 kişi korona tedavisi gördü. Biri yoğun bakımda tedavi gördü. Ne çektiklerini biliyorum. Eşimin kronik rahatsızlığı var.

NE yapacağım yani; stattan stada koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır.

BUNA ‘mücbir sebep' diyorlar hukukta. Takımlarda bu hastalığa yakalanan olursa ne olacak?

BU riske girmek için çok erken. Ya ikinci dalga olursa?