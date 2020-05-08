Berke Özer SÖZCÜ’ye konuştu: Fenerbahçe için hazırım

– Belçika’da süreci nasıl geçirdin, salgın yayılınca neler hissettin?

Barış ile beraber, kulübün verdiği program doğrultusunda evde çalıştık. Açıkçası önce Avrupa'da yaşanmaya başladığı için biraz daha önce tecrübe etme imkânı bulduk. Tüm dünya için üzücü bir durum. Ailelerimizle haberleştik. Süreçten haberdar olduk.

– Belçika’dan dönünce Gümüşhane’deki yurtta karantinaya alındın. O günlerin nasıl geçti?

İl Müdürlüğü, bisiklet ve çeşitli spor aletleri imkânı sundu. Çok güzel bir yurtta kaldık. Personel de yardımcı oldu. Kendimi evimde gibi hissettim. Böyle bir ortam beklemiyordum.

– Yemekleri beğendin mi?

Gerçekten iyi baktılar. Sabahları sıkı bir kahvaltı. Öğle ve akşam yemeklerinde mutlaka çorba ve et.

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– Fenerbahçe’ye genç yaşta transfer oldun, fazla süre alamadın…

Yurt dışından da teklif vardı. Küçüklükten beri tuttuğum takıma transfer oldum. Bu duyguyu yaşadığım için çok mutluyum. Hiç umutsuzluğa kapılmadım. Sıramın geleceğini düşünüyor ve biliyorum.

– Neden Belçika 2. Ligi?

En büyük etkenlerden biri Hasan Çetinkaya. Hep destek oldu. Kendimi geliştirebilmem için çok önemliydi. Çok iyi yaptığımızı düşünüyoruz.

– Westerlo’da kalmak mı, Fenerbahçe’ye dönmek mi?

Westerlo'da başarılı bir sezon geçirdiğimi, kalmam istenirse Fenerbahçe için hazır olduğumu düşünüyorum.

– Kendine güveniyor musun?

Rahat ve soğukkanlı bir yapım var. Yurt dışında oynamanın bana büyük katkısı olacak. Oynayarak, hazır bir şekilde dönüyorum. Taraftarımızın da desteğini hissediyorum. Kendime güveniyorum.

– ‘Fenerbahçe kaleci sorunu yaşamaz’ görüşünde misin?

Öyle düşünüyorum. Türk oyunculara güvenmek gerekiyor. Sadece Altay değil Harun (Tekin) ağabey de çok değerli bir kaleci. Güzel bir rekabet olacak.

– Kariyer planların nasıl?

Daha yolun başındayım. Bir şeyleri başarabilmek için çok büyük fedakârlıklar gerekiyor. Öncelikle hep bir sonraki maçı düşünüyorum. Elbette Fenerbahçe’nin kalesini korumak hedeflerim arasında. Sonra yurt dışında oynamak istiyorum.

“İYİ OLAN BİLE GELİŞMELİ”

“Cimnastik ve yüzme ile uğraştım. Kazandığım alışkanlıklar bana esneklik ve atletizm sağladı. Ancak her zaman iyi bir oyuncunun bile iyi olduğu yönlerini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum.”

“KAHRAMANIM VOLKAN DEMİREL”

“Volkan Demirel ile tanışmak çocukluk hayalimdi, benim kahramanımdı. Onunla antrenman yapmak ve vakit geçirmek hayatımdaki en büyük mutluluklardan. Aramızda harika bir iletişim var. Hep bana destek oluyor. Onun gibi uzun seneler bu takıma hizmet etmek, hatta Avrupa'da kupa kaldırmak istiyorum.”

İDOL: Manuel Neuer. Komple bir kaleci olduğunu düşünüyorum.

AVRUPA: Bir sistem takımı olan Barcelona’da oynamak isterdim.