Basketbol ve voleybolda ufukta tescil gözüküyor!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm federasyon başkanları ile video konferans aracılığıyla bir araya gelerek branşlardaki son durumu değerlendirdi. Kasapoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile ayrıca bir araya geldi.

Bakanlığın, sezonun kaderi ile ilgili kararı federasyonlara bıraktığı öğrenildi. TBF ve TVF, kulüpler ile bir kez daha görüşerek son kararlarını verecek. Ancak bu iki popüler branşta liglerin sona erdirilmesi bekleniyor.

TBF, Müsabaka Talimatı’nda değişiklik yaparak tamamlanamamış sezonlarla ilgili kararın nasıl alınacağının yöntemini belirledi. Bu, liglerin tescil edileceği veya beyaz sezon ilan edileceği iddialarını güçlendirdi.

İşte o madde:

“Müsabakaların tamamının veya bir kısmının taraflardan kaynaklanmayan zorunlu nedenler yüzünden ileri veya belirsiz bir tarihe ertelenmesi durumunda, önceden ilan edilen sezon bitiş tarihi veya lig fikstürü bitiş tarihinin aşılmasına rağmen zorunlu nedenin ortadan kalkmaması halinde, yeniden ertelenmesi gelecek sezon müsabakaları yanında kulüplerin yeni sezon müsabaka, hazırlık ve kamp dönemi gibi lig ve kupa faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğinin anlaşılması halinde TBF Yönetim Kurulu, o sezondan kalan müsabakaların oynanmamasına ve ligin mevcut hali ile tesciline karar verebilir.

Bu durumda TBF Yönetim Kurulu bu karar ile, lig liderinin şampiyon ilan edilmesine veya lig lideri şampiyon ilan edilmeden ligin tesciline, mevcut duruma göre küme düşecek veya yükselecek takımların belirlenmesine karar verebilir. Böyle bir karar verildiği anda,

a) Aynı ligde takımların oynanmış müsabaka sayısı eşit ise aralarındaki sıralama, lig statüsü, mevzuat ve Oyun Kurallarında belirtilen esaslara göre belirlenir.

b) Aynı ligde takımların oynanmış müsabaka sayısı eşit değil ise,aralarındaki sıralama takımların galibiyet sayılarının oynadıkları müsabaka sayısına bölünmesiyle elde edilecek oran dikkate alınarak belirlenir. Galibiyet ve müsabaka sayısı oranını eşit olan takımlar, attıkları sayının yedikleri sayıya bölünmesiyle elde edilecek oran dikkate alınarak belirlenir.”

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “TBL'nin oynanmadan sonlandırılacağı söylentisini duyuyoruz. Buna ilişkin olarak bugün açıklama yapılacağı söyleniyor. Ben sonuçların sahada belirlenmesinden yanayım” ifadelerini kullanmıştı.

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Ataman ayrıca, “Avrupa’da da basketbolda ilerideki ülkeler liglere devam etmeye hazırlanıyor. Bazı takımların oyuncularını göndermiş olması ligi bağlamaz. Kolay vazgeçmemek lazım. Bence ligi oynatmak için her şey yapılmalı, şampiyon sahada belli olmalı. Türkiye’de ligler için kontak kapatılmış ve sezon sona ermiş görüntüsü var maalesef. Bazı riskleri göze alamazsak ülkede her konuda kontağı kapatmamız lazım. Doktorlara bırakırsanız belki 2 yıl sporu yasaklamak isteyecekler. Almanya’da 10 futbolcuda test sonuçları pozitif çıktı ancak 2 gün sonra lige devam kararı alındı. EuroLeague kararını 24 Mayıs’ta verecek ve sezona oynanacakmış gibi gözüküyor. Bu yılın asıl şampiyonları sağlık çalışanları” diye konuştu.