Barış Alıcı SÖZCÜ’ye konuştu: Fenerbahçe’ye erken gelmedim

– Karantina günleri nasıl geçti, anlatır mısın?

Tüm dünyanın içinde bulunduğu zor bir durum ve biz de şartlara uymak zorundayız. Güzel günleri, futbola döneceğimiz günleri bekliyoruz.

– Belçika’daki salgın izlenimlerin?

Vakalar tüm Avrupa'da olduğu gibi erken ortaya çıktı. Çoğu iş yeri, kafe gibi yerler kapatıldı. Önlemler alındı. Takip ettiğim kadarıyla belirgin bir azalma var. Umarım tüm ülkelerde bu salgın en yakın zamanda sonlanır.

– Westerlo ile yeni bir sayfa açtın…

Değişik bir deneyim oldu. Güzel günler geçirdim. Westerlo'da da Altınordu'ya benzer bir sistem söz konusu. 1.5 yılık kontratım var. Kendimi daha da geliştirip daha güçlü bir şekilde Fenerbahçe'ye dönmeyi hedefliyorum.

– Fenerbahçe’de beklenen çıkışı gerçekleştiremedin…

İyi bir hazırlık kampı geçirdim. Ancak takım olarak kötü bir sezon geçiriyorduk. Oyuncular, özellikle gençler, bu zor dönemden etkilendik sanırım.

– Yarım sezonda Cocu, Koeman ve Ersun Yanal ile çalıştın. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok hocayla çalışmak seni nasıl etkiledi?

Transfer olduğumda, hazırlık döneminin başından gelen bir takım iskeleti vardı. O takıma uyum sağlamıştım. Transfer döneminin sonuna doğru iskelette ciddi değişiklikler yaşandı. Aramızdan ayrılan oyuncular oldu. Birbirimize uyum konusunda ve sinerji konusunda sıkıntılar yaşadık.

– Fenerbahçe’ye erken geldiğini düşünüyor musun?

Her genç oyuncunun hayali büyük takımlarda forma giymek. Aksine ne kadar erken o büyük havayı solursan o kadar iyi.

– ‘Kurtuluş altyapıda’ deniliyor ama bu, hep sözde kalıyor…

Gençlere güvenmek ve şans vermek gerekiyor. Ama taraftar baskısı ön plana çıkıyor ve takımlar sonuç odaklı düşünmek zorunda kalıyor. Son dönemde futbolcularımız yurt dışına transfer olup takımlarında önemli şanslar buldu. Çok örnek var.

– Oyuncu yetişmesi için ne yapılmalı?

Cengiz ve Çağlar ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Ben, Berke ve Erce, önemli takımlara transfer olduk. Seyit Mehmet Özkan başkan ile oyuncuların gelişimine katkısı çok olan Hüseyin Eroğlu önemli faktörler. Mükemmel tesisler. Altınordu gibi projelerin sayısının artması ve sürdürebilir olması şart.

“HER FUTBOL OYNAMAK İSTER!”

“Her futbolcu her şartta oynamak ister. Ama ülkemizde futbola bakış açısı farklı. Çok daha sert bakıyoruz olaylara. Avrupa, bunun bir eğlence olduğunun farkında ve anın tadını çıkarmak istiyorlar.”

“BELÇİKA EKOLÜ ÇOK FARKLI”

“Türk futbolunda oyuncuların bireysel performansları ön planda. Belçika'da ise daha çok takım bütünlüğü ve daha sistematik bir durum söz konusu. Dikkatimi çeken bir başka şey de şu: Belçika'da oyuna bakış açısı daha farklı olduğu için maç öncesi kamp yok, hatta maç sabahı toplanılıyor.”

AVRUPA: Hedeflediğim bir takım yok ama İspanya veya Almanya olabilir.

İDOL: İdolüm yok. Cengiz Ünder, Visca ve Mbappe’yi beğeniyorum.