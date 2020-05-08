Babel’in vergi tartışması Hollanda’da gündem oldu!

Galatasaray’ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, politikacı Lilian Marijnissen’in kendisiyle ilgili yaptığı yorum sonrası ülkede gündem oldu. Elindeki ‘Vergisiz Zenginlik’ kitabıyla poz veren Babel fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Feyenoordlu futbolcu Jens Toornstra ise, “Bence hemşireler çok daha fazla kazanmalı, biz futbolcular ise çok daha az” şeklinde yaptığı yorumla manşete çıktı.

Hollandalı politikacı Lilian Marijnissen de, Babel’in fotoğrafı ile Toornstra’nın sözlerini paylaşarak, “Farkı bulun” yazdı.

‘DİYALOĞA GİRMEKTEN KEYİF ALIR…’

Babel, “Eğitimsiz biri, farkında olmadığı konularda fikrini dile getirmeye çalışır. Yanlış anladığı konularda diyaloğa girmekten keyif alır. Ancak, yanlış konularla insanların gündeminde yer almak istemem” cevabını verdi.

‘İNSANLARIN TEDAVİ GÖRMESİNE YARIYOR’

Politikacı Marijnissen, Babel’e cevap olarak, “Bu konu hakkında konuşalım. Ödediğin vergiler, şu an insanların tedavi görmesine, yardım almasına yarıyor. Hatta, bazen o vergilerle futbol oynadığın stadyumlar yapılıyor.” ifadelerini kullandı.