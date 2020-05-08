Atletico Madrid’in yıldızı Lodi’nin corona virüsü testi pozitif çıktı

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid’in 22 yaşındaki Brezilyalı sol beki Renan Lodi, corona virüse yakalandı. Çarşamba günü takımla birlikte corona virüsü testine giren 22 yaşındaki oyuncunun test sonucu bugün belli oldu.

Atletico Madrid’e ulaştırılan sonuçlara göre Renan Lodi’nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Evinde karantinaya alınan ve tedavisine başlanan Lodi’nin doktorlar tarafından düzenli olarak takip edileceği ve izolasyon süresi bittiğinde yeniden test yapılacağı belirtildi.