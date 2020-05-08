2. Lig ve 3. Lig ekiplerinden TFF’ye dilekçe: ‘Uyabilme imkanımız yok!’

SÖZCÜ ÖZEL / TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Kulüpler Birliği, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in gerçekleştirdiği basın toplantısı üzerine resmi bir açıklamada bulundu.

Daha önce TFF’nin sunduğu Futbola Dönüş Protokolü’nü “uygulanamaz” ifadesiyle olarak eleştiren 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği 12 Haziran’da devam kararının da oldukça erken olduğunu dile getirdi.

Kulüpler arasında bir oylama yapıldığı TFF’ye sunulan dilekçede dile getirilirken oy kullanan 77 kulübün 70’i öncelikli olarak sezonun iptal edilmesini veya başlangıç tarihinin ertelenmesini istedi. Başlangıç için en erken tarih olarak 11 Temmuz 2020 tavsiye edildi. İşte o açıklama:

“2 VE 3. LİG KULÜPLER BİRLİĞİ’NİN BU SABAH TFF’YE SUNDUĞU 2. DİLEKÇE

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Kulüpler Birliği olarak değerli Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir’in basın toplantısını dikkatle takip ettik.

Bu noktada Sayın Başkanımızın basın toplantısında ifade ettiği ‘Corona virüsü konusunda bu kadar başarıya uğrayan Türkiye Cumhuriyeti devleti maçlar için bunu bozmaz. Biz harfiyen bu kuralları uygulayarak yolumuza devam edeceğiz’ söylemi bizleri ziyadesiyle memnun etmiş ve tedirginliklerimizi büyük ölçüde gidermiştir.

2. ve 3. Lig kulüplerimizin TFF’nin ön şart olarak koyduğu ve futbol ailesinin sağlıklı olarak faaliyetine devam edebilmesi için uyması gereken FUTBOLA DÖNÜŞ PROTOKOLÜ 1. Bölümü’ne TESİS, FİZİKİ İMKANLAR, PERSONEL ve diğer yönleriyle kamp dönemi ve maç döneminde uyabilme imkanı futbolun tüm paydaşlarının bildiği üzere maalesef şu anda yoktur!

Bu noktada 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği olarak kulüplerimizin yüzde 73 çoğunluk kararıyla Federasyonumuza sunduğumuz liglerin kalan bölümünün oynanmaması kararımızda öncelikle ısrar etmekteyiz. Bu bağlamda her daim 2. ve 3. liglerin şartlarının ve gerçeklerinin farklı değerlendirilmesi söylemimize tekrar vurgu yapmaktayız. 2. ve 3. Lig kulüplerimizin maddi sıkıntıları başta olmak üzere sporcuların kaldığı tesislerin, maçların ve idmanların gerçekleştiği sahaların fiziki yetersizlikleri göz önünde bulundurulup ayrıca deplasmanların çok uzak olması, uçak kullanılamayacak olması, en az iki otobüsle deplasmanlara gidilecek olmasının maddi külfeti de göz önünde bulundurulmalıdır.

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Sonuç olarak 13-15 Haziran 2020 başlangıç tarihlerinin çok erken olduğu ve 2. ve 3. lig müsabakalarının en erken 11 Temmuz 2020’de başlamasının uygun olacağı kanaatlerimizi bilgilerinize sunuyoruz.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu”

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de dün kulüplerin yaptığı oylama

70 KULÜP ERTELEME KARARINA DESTEK VERDİ VE BASKIN TALEP İSE LİGLERİN OYNANMAMASI YÖNÜNDE

4 KULÜP OYNAMA YÖNÜNDE OY KULLANDI

1 KULÜP BU AKŞAM YÖNETİMDE OYLUYOR

2 KULÜP ÇEKİMSER KALDI

12 KULÜP OY KULLANMADI

TÜM KULÜPLER İÇİNDE

%79 OYNAMAMA VE ERTELEME

%4,5 OYNAMA YÖNÜNDE

%3 ÇEKİMSER KALDI

%13,5 OY KULLANMADI

OY KULLANAN 77 KULÜPTE

% 91 OYNAMAMA VE ERTELEME

% 5,2 OYNAMA YÖNÜNDE

% 3,8 ÇEKİMSER OLARAK OY KULLANDI