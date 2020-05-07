TFF’nin yeniden başlama kararına tepki

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) liglerin 12 Haziran’da yeniden başlayacağını duyurmasının ardından İhlas Haber Ajansı’na önemli açıklamalarda bulundu.

Adil Gevrek, futbola dönüş için en doğru zamanın seçilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Burada mevzu bahis olan insan sağlığı. Temaslı bir oyun için sosyal mesafeden bahsediliyor. Bunu nasıl yapacak sahadaki futbolcu? Akıl alır bir durum değil. Hem netliğe kavuşturulmayan noktalar da var. Örneğin herhangi bir kulüpte pozitif vaka tespiti sonrası nasıl bir prosedür uygulanacak? Herkesin kafası çok karışık. Sahadaki futbolcunun futbola konsantre olması kolay görünmüyor. Bu durum da tatsız, ilginç sonuçların ortaya çıkacağı bir lig karşımıza çıkaracak” diye konuştu.

“Bizim düşüncemiz ligin en doğru zamanda başlatılması” diyen Adil Gevrek “Biz lig başlamasın demiyoruz, doğru zamanda başlasın diyoruz. Birkaç kulüp değil, kulüplerin geneline yakını bu süreçte liglerin başlatılmasına sıcak bakmıyor” ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün liglerin yeniden başlayacağı tarihi duyurduğu basın toplantısında “Süper Lig'deki 18 takımdan 13-14'ü liglerin oynanmasını istiyor. TFF 1. Lig'den ise 11 takım devam etmek istiyor” demişti.

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