Survivor’da yarışan Sercan Yıldırım için isyan: Bursalılar bu kadar mı nefret ediyormuş!

Bursaspor’un eski futbolcusu Sercan Yıldırım, Bursa’yı adeta ikiye bölmüş durumda. Futbolu bıraktıktan sonra TV 8’deki Survivor 2020 yarışmasına katılan Sercan Yıldırım, Bursaporlu taraftarların son günlerde fikir ayrılığına düşmesine sebep oldu.

“Elen gel oğlum, Bursa halkı hiçbir şeyi hak etmiyor”

Yeşil-beyazlı takımın altyapısından yetişip yıllarca Bursaspor forması giyen, kulübün Süper Lig şampiyonu olduğu 2009-2010 sezonunun kadrosunda da yer alan Yıldırım yarışmaya devam ederken eski futbolcunun ailesi, Bursalılardan yeterli desteği göremediklerini belirterek adeta isyan bayrağını çekti.

Sercan, salı günü yapılan veda konseyinde takımının en az oy alan yarışmacısı oldu. Sercan, takım arkadaşı Aycan’ın Elif’in adını söylemesi üzerine elenmekten kurtuldu ve yarışmaya en az oyu alan 6. yarışması Aşkım veda etti.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sercan Yıldırım’ın babası Kenan Yıldırım, “Bursa halkı evladına çok güzel sahip çıktı. Yazıklar olsun diyorum. Elen gel oğlum, Bursa halkı hiçbir şeyi hak etmiyor” ifadelerini kullandı. Anne Şükran Yıldırım ise, “Bursalılar bu kadar mı nefret ediyormuş Sercan’dan! Yazıklar olsun!” diyerek sitemde bulundu.

“Desteği bizden değil, Galatasaray’dan bekleyin”

Konunun sosyal medyada alevlenmesinin ardından Bursasporlu taraftarlar da görüşlerini bildirmeye başladı. Bazı taraftarlar eski futbolcularına destek verilmesi gerektiğini ifade ederken, çoğunluk ise destek vermeyi reddetme eğiliminde. Paylaşımlar arasında en dikkat çekici yorum ise, “Biz destek olmayı da bilirdik. Bu camia birleşirdi, Sercan Yıldırım’ı yarışmada şampiyon yapardı. Ama ne yazık ki Galatasaray’a gidişini de, giderken söylediklerini de unutmadık. Şimdi desteği bizden değil Galatasaray’dan bekleyin” diyen bir taraftardan geldi.