SON DAKİKA | Fenerbahçe’de corona şoku! Antrenmanlar iptal…

5 Mayıs’ta tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yaptığı corona virüsü testinin sonuçlarının ardından Samandıra Tesisleri’nde bir çalışanın pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada bir çalışanın da şüpheli durumda olduğu belirtilirken iki çalışanın yarın ikinci teste gireceği duyuruldu. Öte yandan takımın yarın yapacağı antrenman iptal edildi.

İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama;

Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.

Yapılan bu ilk testlerin elimize bu akşam ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir.

Bu olay neticesinde, takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir.

Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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EZELİ RAKİPLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI!

Beşiktaş ve Trabzonspor sarı lacivertli ekibe geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Değerli Fenerbahçe Ailesi, Bir çalışanınızda Covid-19 testinin pozitif çıktığını diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/xNP5hj0dAP — Trabzonspor Kulübü #EvdeKal (@Trabzonspor) May 7, 2020