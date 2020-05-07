Seyircisiz maç seyirciyi korur mu?

19 Şubat’ta oynanan Atalanta Valencia Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Bergamo tarihinin en önemli maçıydı. Bütçesi İngiltere ikinci liginde orta sıralara denk gelen Atalanta, hem Serie A’da hem de Şampiyonlar Ligi’nde kelimenin tam anlamıyla ‘tarih yazıyordu’. Belediye Başkanı Giorgio Gori ertesi gün okulu kıracak öğrencilere göz kırpmış, insanlar işlerinden erken çıkmış ve 120 bin nüfuslu şehrin üçte birinden fazlası (korkunç bir salgının kapıya dayandığından habersiz) Atalanta’yı desteklemek için Milano’ya koşmuştu. Ancak Atalanta tarihinin en önemli ve muzaffer maçı, İtalya tarihinin en karanlık günlerinden biri olarak hatırlanıyor. Maç öncesi İtalya’da iki, İspanya’da sıfır hasta varken Bergamo Avrupa’nın Wuhan’ı haline geldi. İspanya da İtalya gibi corona salgınının en ağır etkilediği ülkelerden biri oldu.

Bunu hatırlatmak istedim çünkü insanlar ve kurumlar zaman zaman önceliklerin ne olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Spor yapmak, izlemek, heyecanlanmak, taraf olmak hayat doğal akışındayken şahane deneyimler. Ama şu an hayatın kendisini önceliklendirmek şart.

Dün Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir Süper Lig’in 12 Haziran’da başlayacağı duyurusunu yaptı. Bundesliga başta olmak üzere bu yolda ilerleyen diğer liglerin yol haritası ile paralel önlemler alınacak, seyircisiz statlarda kontrollü müsabakalar oynanacak. Ancak oyuncuların ve maçlarda görevli diğer çalışanların kusursuz şekilde korunacağını varsaysak bile yapbozun önemli kısmı eksik kalıyor. Liglerin askıya alınmasının en büyük nedeni kalabalıkların bir araya gelmesini engellemekti. Ama sporseverlerin maçların toplu bir coşku ile izlendiği kafelere akın etme ihtimali statlara gidilmesine benzer bir sonuç yaratabilir. Bu salgın ile tekrar görüldü ki kriz dönemlerinde -yönetimsel kararlar dikkatli alınmadığında- insanlar irrasyonel karar vermeye çok yatkın hale geliyor. Maçların şifreli olup olmayacağının belirsiz olduğu (ve Özdemir’in şifreli olacağının ipuçlarını verdiği) bir senaryoda futbolu başlatmanın riskleri çok iyi hesap edilmeli. Diğer ülkelerde şifresiz yayın yapmaya hazırlanan yayıncılar incelenmeli.

Salgına önlem almak ve futbol seyircisini korumak onları stada almamaktan ibaret olmamalı.