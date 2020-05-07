Rafael Nadal: Novak Djokovic en üst düzeyde yarışmak istiyorsa aşı olmak zorunda

Erkek tenisinin zirve raketlerinden Rafael Nadal, bir başka yaşayan efsane Novak Djokovic’i yaptığı aşı yorumu sebebiyle uyardı.

Üretildiği takdirde corona virüs aşısını olup olmama seçeneğinin kendisine bırakılamayacağını söyleyen Nadal, Djokovic’in profesyonel seviyede tekrar yarışması için aşının olmanın şart olacağını hatırlattı.

Djokovic bir süre önce yaptığı açıklamada aşı bulunsa dahi yaptırmanın ne kadar mantıklı olup olmadığından emin olmadığını söylemiş ve aşı karşıtı olduğu vurgulamıştı.

İspanyol raket ise böyle bir tedavinin ortaya konması durumunda herkesin sorumlu davranması gerektiğini söylüyor. Nadal, “Güvenli bir şekilde seyahat etmemiz şartı bu olacaksa, aşı olmalıyız. Djokovic de en üst düzeyde rekabet etmek istiyorsa aşı olmak zorunda. Hepimiz zorundayız. Nasıl ki şu anda evde kalmamız gerekiyor, aşıyı da farklı bir durumda görmüyorum” şeklinde konuştu.

Teniste 2020 senesi içerisinde müsabakaların oynanması beklenmiyor. Hatta içinde bulunduğumuz günlerde 2021 başında yapılacak Avustralya Açık’ın bile tehlikede olabileceği konuşuluyor. Salgının seyrine göre, her sene ocak ayının ikinci yarısında düzenlenen organizasyonun 2021’de yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.