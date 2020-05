Papiss Cisse: ‘Sural ile beraber ben de ölebilirdim’

Alanyaspor’un golcüsü Papiss Cisse, İngiliz basınına röportaj verdi ve Josef Sural’ın hayatını kaybettiği kazada kendisinin hayatta kaldığı için şanslı olduğunu söyledi.

Senegalli golcü, “Korkunç bir kabustu, unutmaya çalışıyorum. O kazada hayatta kaldığım için, şu anda yaşadığım için gerçekten şanslıyım. Elimden geleni yapıyorum ve insanlara hala hayatta olduğumu kanıtlamaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“NEWCASTLE TARAFTARI DÜNYANIN EN İYİSİ”

2012-2016 yılları arasında oynadığı Newcastle United’ın kariyerindeki en önemli kulüp olduğunu da belirten tecrübeli golcü, “Bana göre, Newcastle United taraftarı dünyanın en iyi taraftarı. Bazen arkadaşlarımla oturuyorum ve Newcastle United taraftarlarının adımı söylediği videoları izliyorum. Onları unutamam. Her zaman benim bir parçam olarak kalacaklar, Newcastle’ı seviyorum. Kalbimdeki takım. Oynadığım her takımda her şeyimi verdim ve ayrıldığımda, artık geçmişte bıraktım ancak Newcastle United öyle olmadı. Newcastle’a bir taraftar olarak dönmek, benim hayalim” dedi.