Muriqi için transfer açıklaması! ‘O parayı ödemeye hazır’

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Fenerbahçe’nin geçtiğimiz yaz Rizespor’dan kadrosuna kattığı ve birçok Avrupa devinin listesinde olan Vedat Muriqi için transfer teklifi yapan takımı açıkladı.Ademi, ülkesinde yaptığı açıklamada İngiltere Premier Lig’de Jose Mourinho’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham’ın golcü futbolcuyu çok ciddi şekilde istediğini söyledi.

“NAPOLİ’NİN DE TALEBİ VAR”

Federasyon başkanı, “Tottenham, Muriqi’nin transferi için çok ısrarlı. Ancak İtalya’da onunla ilgilenen birçok başka takım da var. Tottenham, Fenerbahçe’nin istediği parayı ödemeye hazır” ifadelerini kullandı.

İtalya’dan Napoli’nin de 26 yaşındaki oyuncu için temaslarda bulunduğunu kaydeden Ademi, “Serie A’dan birçok takım onun transferi için girişime başladı, Napoli’nin de talebi olduğunu biliyorum” dedi.

Vedat Muriqi, bu sezon Fenerbahçe’de 28 maça çıktı ve 15 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.