Mike Tyson’a teklif yağıyor! Çılgın rakam!

Efsane boksörler arasında yer alan 53 yaşındaki Mike Tyson’ın yayınladığı video, organizatörleri harekete geçirdi. Yaşına rağmen ne kadar formda olduğunu gösteren video sonrası Mike Tyson’a maç teklifleri yapmaya başladı. Avustralyalı organizatör Brian Amatruda’nın 1 milyon dolar karşılığı rugbi oyuncuları ile dövülmesi teklifinin ardından efsane boksöre bir teklif de ABD’den geldi.

Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Başkanı David Feldman, Mike Tyson’a ringlere dönmesi için teklifte bulundu. ABD’li haber sitesi heavy.com’da yer alan habere Feldman, Tyson’a bunun karşılığında 20 milyon dolar ödemeyi gözden çıkardı. Feldman, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Tyson’a BKFC’de dövüşmesi karşılığında garanti 20 milyon dolar kazanacağı bir teklif sunduk. Ancak ondan gelecek farklı fikirlere de açığız” dedi.

Mike Tyson’ın sosyal medya hesabından yayınladığı video sonrası böyle bir karar aldıklarının altını çizen Feldman “O video beni heyecanlandırdı. Videoyu izledikten sonra Mike Tyson’ın formuna hayran kaldım. Hemen sonrasında da teklif yapmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.

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MAÇLAR EN FAZLA 14 DAKİKA SÜRÜYOR

Herhangi bir boks eldiveni giymeden yapılan müsabaka olan ‘Bare Knuckle’ (Çıplak elle boks), geçmişten bugüne kurallarla evrimleşen profesyonel boksun en saf ve en ilkel hali olarak gösteriliyor. Çıplak elle boksu sokak kavgasından ayıran en büyük fark ise, bir takım kuralların ve bir hakemin organizasyonda yer alıp mücadeleyi baştan sona yönetmesi olarak belirtiliyor.

Maçlar, 3×2 ve unvan maçlarında 5×2 ya da 7×2 dakikalık roundlardan oluşuyor ve en fazla 14 dakika sürüyor.

Mike Tyson için düşünülen ise 5×2 yani 10 dakika süren maçlar…

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