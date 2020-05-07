Mark Cuban: Bu riski almaya değmez

NBA yönetimi belirli sınırlamalar dahilinde kulüplerin tesislerini açmalarına izin verdi. Kulüpler tesislerini bu hafta itibarıyla açabiliyorlar.

Dallas Mavericks’in milyarder sahibi Mark Cuban ise izinlere karşın aynı görüşte değil. Ünlü iş insanı dün katıldığı bir podcast yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tesislerle ilgili kararı ne olacağı sorulan Cuban, “Tesislerimizi açmayacağız. Sorun şu ki halen herkese test uygulayamıyoruz. Basketbolcu veya bir başkası bu pek önemli değil. Herkesin sağlığını temin edemediğimiz sürece tesisleri açmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bu riski almaya değmez” şeklinde konuştu.

Takım oyuncularının çalışmalarından bahseden Cuban, “Sporcular fiziksel olarak üst seviyede kalmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Tesisler açıldığı takdirde şut idmanlarına da başlayacaklar. Böyle bir durumda onları riski atmak manasız olur. Bu risk karşılığındaki kazancımız, riske oranla çok değersiz” dedi.

MAYIS AYINDA PARKEYE ÇIKILMASI BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “İnsanları artık spor salonlarında görmek istiyorum” açıklamasının ardından harekete geçen NBA yönetimi, ligdeki 30 takımın 8 Mayıs’tan itibaren antrenmanlara, sosyal mesafe kurallarına göre başlayabileceğini duyurmuştu.

Bu gelişmeyle takımların bu ay içerisinde parkeye çıkması beklenirken, liglerin ise yaz aylarında sporseverlerle buluşması bekleniyor. Amerika genelinde bir grup müsabakaların tekrar oynanması görüşünü savunurken, diğer kesim ise bu kararın corona salgınını daha da hızlandıracağını düşünüyor.