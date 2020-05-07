LeBron James, Twitter’dan isyan etti: ‘Avlanıyoruz…’ İşte ABD’yi sarsan cinayetin tüm detayları

Los Angeles Lakers’ın yıldız ismi LeBron James, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ABD’yi sarsan bir cinayete dikkat çekti. Şubat ayında Georgia eyaletinin Glynn bölgesinde 25 yaşındaki Ahmaud Arbery isimli bir siyahi gencin öldürülmesi ve davada kimsenin tutuklanmamış veya gözaltına alınmamış olmasına tepkiler çığ gibi büyürken LeBron James de paylaşımıyla ailenin başlattığı kampanyaya destek verdi.

LeBron, “Evimizin konforundan dışarı adım attığımız HER GÜN/HER YERDE resmen avlanıyoruz. Kahrolası bir koşuya bile çıkamıyoruz. Bu ne lan! Şaka falan mı? Hayır abi ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ LAN? Özür dilerim Ahmaud (Mekanı cennet olsun) ve dualarım seninle ve ailenle” paylaşımında bulundu.

We're literally hunted EVERYDAY/EVERYTIME we step foot outside the comfort of our homes! Can't even go for a damn jog man! Like WTF man are you kidding me?!?!?!?!?!? No man fr ARE YOU KIDDING ME!!!!! I'm sorry Ahmaud(Rest In Paradise) and my prayers and blessings sent to the….. pic.twitter.com/r1PNxs8Vgn — LeBron James (@KingJames) May 6, 2020

Şubat ayında yaşanan olayın videosu olduğu belirtilen bir görüntü mayıs ayı başında ortaya çıkınca konu tekrar alevlenirken videoda bir kamyonette iki kişinin Arbery olduğu düşünülen bir adamı arabayla takip ettiği görülüyor. Takip sonunda elinde pompalı tüfek olan bir kişi Arbery ile silah için mücadele ederken Arbery duyulan silah seslerinin ardından yaşımını orada yitiriyor.

Polis raporuna göre bölgedeki evlerde yaşanan bir dizi hırsızlık olayından sonra bir pazar günü Gregory McMicheal (64), Arbery’yi evinin önünden geçerken görüyor ve şüphelenip oğlu Travis’e (34) sesleniyor. Bir altıpatlar tabanca ve bir pompalı tüfek kapıp kamyonetlerine atlayan ikili, Ahmaud Arbery’yi takip etmeye başlıyor.

İkili, “Dur! Seninle konuşmak istiyoruz” şeklinde Arbery’ye seslenirken, durmayan genç adamın önü kesiliyor. Travis arabadan pompalı tüfeği ile iniyor ve Arbery, silaha engel olmaya ve Travis’i tutmaya çalışıyor. Yaşanan arbedede Arbery, en iki kez vurularak öldürülüyor.

Kayıtlara 23 Şubat tarihi ile geçen cinayete ilişkin kimse tutuklanmaz ve gözaltına alınmazken bölgede ırkçı bir yaftalama -Arbery bir siyahi, Gregory ve Travis McMicheal ise iki beyaz Amerikalıydı- olup olmadığı konusunda soru işaretleri oluştu.

Savcı davadan çekildi

The New York Times’ın elde ettiği belgelere göre olaya birkaç hafta boyunca bakan bir savcı, polise Arbery’yi takip edenlerin Georgia eyaletindeki ‘citizen arrest’ (vatandaşın suçluyu tutuklama yetkisi) durumuna göre hareket ettiğini, pompalı tüfekle Arbery’yi vuran Travis McMicheal’ın ise kendini savunduğunu belirtti. Polis raporunda Arbery’nin silah taşıyıp taşımadığı belirtilmiyor.

Bölge savcısının müfettişlerinden biri olan ve bu görevden emekli olan Gregory McMicheal ve oğlu Travis hakkında polise bu raporu sunan savcı George E. Barnhill, Arbery ailesinin çıkar ilişkisi şikayeti sonrası davadan çekilme kararı aldı. Davaya başka bir bölgeden bir savcı görevlendirilmiş durumda. Yeni savcı Tom Durden konuyu büyük jüriye taşıyacağını ve kararın jüri tarafından verileceğini açıkladı.

Arbery’nin ailesi ise corona virüsü nedeniyle yürüyüşler düzenleyemediklerini, protestolarına internet üzerinden devam ettiklerini belirtirken #IRunWithMaud (Maud ile koşuyorum) ve #JusticeForAhmaud (Ahmaud için adalet) etiketleriyle tepkiler gösteriliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan isimlerden biri de Ahmaud Arbery’nin lise futbol takımındaki antrenörü Jason Vaughn’dan geldi. Vaughn, “Bölgede yaşayan herkes onun düzenli olarak koştuğunu bilirdi” dedi ve kendisinin de bir seferinde Arbery gibi koşu yaptığı sırada beyaz bir kadın tarafından kamyonetle takip edildiğini söyledi.

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Olayın diğer boyutunda ise farklı iddialar yer alıyor. The New York Times’a ve çeşitli haber kaynaklarına göre kovalama öncesinde Satilla Shores bölgesinde bir kişinin 911’i arayarak tadilat halindeki bir eve giren beyaz tişörtlü bir siyahi genç adamı ihbar ettiği bilgisine ulaşıldı. Hayatını kaybettiğinde Arbery’nin üzerinde beyaz tişört ve haki şort olduğu Nike marka ayakkabı giydiği ve bandana taktığı rapor edilmişti.

Davadan çekilen savcı Barnhill, polise mektubunda Arbery’nin suç geçmişi olduğunu kaydetti. Mahkeme kayıtları, Arbery’nin 2018’de hırsızlıktan ve denetimli serbestliği ihlal etmekten mahkum edildiğini gösteriyor. Beş yıl önce, The Brunswick News’de yer alan bir habere göre Arbery, bir lise basketbol sahasına tabanca ile girmekle suçlanmıştı.

Siyahi haklarını savunan ulusal derneklerden NAACP’in Brunswick bölgesinin başkanı John Davis Perry II ne olursa olsun iki kişinin polisliğe soyunup silahsız bir adamı takip etmesinin ve nihayetinde öldürmesinin ve tüm bu sürecin sonuçsuz ve cezasız bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gregory McMicheal 1982-1989 yılları arasında polis departmanında çalışmış

Davaya atanan yeni savcı Tom Durden, verdiği bir röportajda olayı delilleriyle yeniden incelediklerini ifade etti ve “Olay konusunda henüz hiçbir şey bilmiyoruz ve peşin hükümlü fikirlerimiz de yok” dedi. Bununla birlikte polis raporunun neredeyse yalnızca “görgü tanığı” olarak ifadesi alınan Gregory McMicheal’ın söylediklerinden oluşması ve McMicheal’ın 1982 ile 1989 yılları arasında polis departmanında çalışmış olması soru işaretleri doğuruyor.

Avukat Michael J. Moore ise davanın eski savcısının yanlı davrandığını “Yasa, bir grup insanın geçmiş bir suçun faili olabileceğine inandıkları silahsız bir kişiyi silahlanarak kovalamasına izin vermiyor” şeklinde öne sürdü.

LeBron James’in paylaşımında vurgu yaptığı gibi olayın ve tüm sürecin ırkçılık barındırdığı iddia edilirken hem James’in ve başka ünlü isimlerin paylaşımları ve ortaya çıkan videoyla yakın zamanda cinayetle ilgili olarak yeni gelişmelerin yaşanacağı düşünülüyor.