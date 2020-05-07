Howard Webb hatalı kararını anımsadı: ‘Cristiano Ronaldo’nun o penaltıyı kaçırmasını istedim…’

İngiltere Premier League’de görev yapan ve düdük çaldığı dönemde Avrupa futbolunun önde gelen hakemleri arasında yer alan eski hakem Howard Webb, The Athletic’e verdiği röportajda kariyerinde yaptığı en büyük hatadan ve o sırada aklından geçenlerden söz etti.

Webb, 2008-2009 sezonunda nisan ayında Manchester United’ın Tottenham’ı konuk ettiği maçta 57. dakikada 2-0 geride olan United lehine hatalı bir penaltı kararı vermiş; Cristiano Ronaldo, beyaz noktadan skoru 2-1 yapmış ve United o golün ateşiyle geri dönüp sahadan 5-2 galip ayrılmıştı.

O anları hatırlayan Webb, “Oyunculardan gelen lanetlemeleri bekliyordum ancak Gomes’in yüzündeki mutlak şaşkınlık ve inanamamazlığı görmeyi beklemiyordum” derken hatalı karar verdiğini nasıl anladığını da belirtti.

Webb, “İçimdeki o histen başka yanlış karar verdiğimi gösteren bağımsız bir kanıt olmadan verdiğim kararla baş başa kaldım ve sadece Ronaldo’nun penaltıyı kaçırmasını umuyordum. Ama kaçırmadı” dedi.

Babel de eleştirmişti…

Premier League’de 500’den fazla maç yöneten Howard Webb, iki Dünya Kupası, iki Avrupa Şampiyonası’nda ve Şampiyonlar Ligi’nde düdük çaldı. O karar sonrası taraftarlar tarafından sert bir şekilde eleştirilirken 2011’de o dönem Liverpool forması giyen Ryan Babel, takımı FA Cup’ta Manchester United’a yenildikten sonra Twitter’da Webb’e fotomontaj ile United forması giydirilmiş bir fotoğraf paylaşmış ve 10 bin Pound ceza almıştı.

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Görev aldığı yıllarda taraftarlar tarafından sıklıkla Manchester United taraftarı olduğu söylenen Webb, bunun gerçek olmadığını ifade ederken bu tarz iddiaların kendisini rahatsız etmediğini de belirtti.

‘Aklımı meşgul eden…’

“Benim aklımı meşgul eden verdiğim hatalı karar olurdu, özellikle maçın sonucuna etki eden hatalar… Rahatsız etmediğini söylersem dürüst davranmamış olurum” diyen Webb şöyle devam etti: “Bilirsiniz. Hakem olarak anlıyorsunuz. Momentumun değiştiğini, maçın nereye gittiğini görebiliyorsunuz. Maç bitince saha içindeki kamera oyunculara değil de size doğru geliyorsa bu hiç de iyi bir his olmuyor.”