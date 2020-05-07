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Sözcü

Giuseppe Conte: ‘Henüz anlaşmadık’

Corona virüsü ile mücadele eden ülkelerden İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, ülkenin spora dönmesiyle alakalı toplantı olacağını açıkladı.

08:05 -
Haberler Futbol
Giuseppe Conte: ‘Henüz anlaşmadık’

Hem futbol hem de diğer spor branşlarının önde gelenleriyle görüşeceklerini kaydeden İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, “Futbol ve spor branşlarının sıkıntılarını ve sorularını dinleyeceğiz. Spor Bakanımız zaten harika bir iş çıkarıyor. Serie A ile ilgili henüz yaptığımız bir anlaşma yok” dedi.

MİLYON EURO DESTEK

Avrupa'da Fransa'da corona virüs nedeniyle iptal edilen ligler sonrası yaşanan ekonomik kriz federasyonu çalışma yapmaya yöneltti. Fransa Futbol Federasyonu, Ligue 1 ve Ligue 2 kulüplerinin iptal olan yayın anlaşmaları nedeniyle zorda kalmamaları için harekete geçti.

Fransa Futbol Federas-yonu'nun 224 milyon euroluk bir havuz oluşturacağı aktarıldı.

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Son güncelleme: 08:43 07.05.2020