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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 10 saat süren bir beyin ameliyatı oldu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Cengiz'in durumunun iyi olduğu ve kontrol amacıyla yoğun bakıma alındığı belirtildi.

20:11 -
Haberler Futbol
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu

Sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün sabah saatlerinde beyin ameliyatı oldu. 10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Galatasaray Kulübü, salı günü yaptığı açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon geçireceğini duyurmuştu. Bu sabah saat 09.00’da da ameliyata alınan Başkan Mustafa Cengiz’in, 10 saat süren operasyon sonrası durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Bu arada Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da hastanede hazır bulundu.

Galatasaray Kulübü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

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Son güncelleme: 20:49 07.05.2020