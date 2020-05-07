Flamengo’da 38 kişi corona virüsüne yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbol dünyası üzerinde etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda bir kötü haber de Brezilya’dan geldi.

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Flamengo, futbolcular ile kulüp çalışanları ve ailelerinden 293 kişiye corona virüsü testi yapıldığını, bunların 38’inin pozitif çıktığını açıkladı.

Ayrıca söz konusu 38 kişiden 3’ünün futbolcu olduğu ve hastaların herhangi bir semptom göstermediği de dile getirildi.

Flamengo, Jorge Jesus yönetiminde geçen sezon Serie A’da şampiyonluğa ulaşırken Libertadores’i de müzesine götürmüştü. Flamengo, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ise finalde Liverpool’a mağlup olmuştu.