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Fiorentina’da 6 ismin daha coronaya yakalandı

Daha önce 3 futbolcusunda corona virüsü tespit edilen Fiorentina'da, 3'ü futbolcu 6 yeni ismin de testinin pozitif çıktığı açıklandı.

SKOR DIŞ HABER
19:57 -
Haberler Futbol
Fiorentina’da 6 ismin daha coronaya yakalandı

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina’da corona virüsün ikinci dalgası yaşanıyor… Salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya’da daha önce 3 futbolcusunun corona olduğunu açıklayan Fiorentina yeni vakalar açıkladı. Mor beyazlı kulüpte yapılan son testlerin ardından 3’ü futbolcu olmak üzere 6 yeni isimde corona virüsü tespit edildi.

Fiorentina, daha önce corona virüsü testleri pozitif çıkan oyuncuları Cutrone, Pezzella ve Vlahovic’in hastalığı atlattığını duyurmuştu. Son vakalar ile birlikte kulüpte virüs bulaşanların sayısı 9’a ulaştı. 

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Son güncelleme: 20:52 07.05.2020