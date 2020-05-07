SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Fenerbahçe’den Allahyar Sayyadmanesh açıklaması

Fenerbahçe, 18 yaşındaki İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddialarını yalanladı.

14:09 -
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’den Allahyar Sayyadmanesh açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, İran basınında yer alan Allahyar Sayyadmanesh’in sözleşmesinin feshedildiği yönündeki haberleri yalanladı. Kulübün açıklamasında, “Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh’in sözleşmesinin iptaline yönelik alınmış bir karar yoktur” ifadelerine yer verildi.

18 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalamış ve TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’a kiralanmıştı. İstanbulspor’da sadece 7 maçta şans bulan genç santrfor, gol ve asist üretememişti. Devre arasında Fenerbahçe’ye geri dönen İranlı oyuncu, sarı-lacivertli formayı yalnızca 1 resmi maçta ve yalnızca 4 dakika giyebildi.

Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe süper lig