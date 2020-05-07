Efsane golcü Miroslav Klose, Bayern Münih’e geri döndü!

2016’da futbol kariyerine nokta koyan Alman efsane Mirolav Klose, eski kulübü Bayern Münih’e yardımcı antrenör olarak geri döndü. 2007-2011 yılları arasında Bayern Münih’te forma giyen Klose, Bundesliga devinin teknik direktörü Hansi Flick’in yardımcısı oldu.

1 Temmuz 2020’den itibaren göreve başlayacak olan Klose, 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Klose’nin yanı sıra bir başka yardımcı antrenör Danny Röhl’ün sözleşmesi ise 30 Haziran 2023’e uzatıldı.

İmzalardan sonra konuşan Bayern Münih CEO’su Karl-Heinz Rummenige, “Klose’nin bize katılmaya karar vermesinden dolayı çok memnunuz. Son 15-20 yılın en başarılı Alman forveti. Özellikle forvetlerimizin antrenör olarak ondan faydalanacağını düşünüyorum” dedi.

41 yaşındaki Klose ise, teknik direktör Flick ile önceden de iyi bir ilişkisi olduğunu söylerken, “İşe başlamayı dört gözle bekliyorum. Hansi Flick ile Alman Milli Takımı yıllarından beri birbirimizi tanıyoruz. Hem profesyonel, hem de kişisel olarak birbirimize güveniriz. Umarım tecrübelerimle katkıda bulunurum” ifadelerini kullandı.

2006’da Werder Bremen forması giyerken Almanya’da yılın futbolcusu seçilen Klose, Bayern Münih ile 2 Bundesliga, 2 Almanya Kupası, 2 Almanya Süper Kupası, 2 Almanya Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2006 Dünya Kupası’nda gol kralı olan yıldız futbolcu, 2014’te milli takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşadı.