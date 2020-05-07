Bruno Fernandes krizi! FIFA soruşturma başlattı

Manchester United’ın geçtiğimiz devre arası transfer döneminde 55 milyon Euro ödeyerek Sporting Lizbon’dan transfer ettiği Bruno Fernandes, Portekizli yıldızın eski takımlarını birbirine düşürdü. Samdoria’nın yaptığı başvuru üzerine FIFA, transferi soruşturma kararı aldı.

Sampdoria Kulübü, Bruno Fernandes’in 2017 yılında Sporting Lizbon’a 10 milyon Euro’ya satıldığı anlaşmada yer alan “Sonraki satıştan yüzde 10 pay” maddesinin işletilmediğini savunarak FIFA’ya başvuruda bulundu. Sporting Lizbon’un kendilerine ödeme yapmadığını belirten Sampdoria, maddenin işletilmesini talep etti.

Sporting Lizbon ise Bruno Fernandes’in 2018 yılında sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini, sonrasında ise boştayken yeni sözleşme imzalandığı için maddenin geçerliliğini kaybettiğini savundu.

Konu hakkında bir açıklama yayınlayan FIFA “Sampdoria’nın başvurusu üzerine Bruno Fernandes’in Sporting Lizbon’a transferi sürecinde yer alan maddenin geçerli olup olmadığı konusunda soruşturma başlatılmıştır” diyerek transferin incelemeye alındığını bildirdi.

BİRÇOK FUTBOLCU SÖZLEŞMESİNİ FESHETMİŞTİ

Bruno Fernandes, Sporting Lizbon taraftarlarının fiziksel saldırısının ardından sözleşmesini fesheden birçok futbolcu arasında yer alıyordu. 50 maskeli adamın antrenman sahasını basarak gerçekleştirdikleri saldırı sonrası futbolcular, kulüpten ayrılma kararı almıştı. Bruno Fernandes, sonrasında yönetim ile görüşerek kulüpte kalmaya karar vermişti.