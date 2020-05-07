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Sözcü

Beşiktaş’tan Boateng’e yeni tarife

5 maç oynarsa 1.75 milyon Euro’ya 1 yıl daha kalacak olan Boateng'e, Beşiktaş yönetimi 1.4 milyon Euro’dan yeni sözleşme önerecek.

07:30 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş’tan Boateng’e yeni tarife

Beşiktaş’ta yeni gündem Kevin-Prince Boateng. Fiorentina'dan opsiyonlu 1.5 yıllığına kiralanan Ganalı yıldız, ligde 5 maç daha oynarsa önümüzdeki sene 1.75 milyon Euro net ücret alacak. Yönetim de bu maaşı vermemek için yeni planlar üretiyor. Siyah-beyazlılar, Fiorentina'yla görüşüp Boateng'le yeni sözleşme yapıp senelik 1.4 milyon Euro ödemeyi düşünüyor.

Kartal'ın en son çaresi ise teknik heyetin, kalan 8 haftada Ganalı futbolcuya hiç şans vermemesi. Böylece yıldız futbolcunun 1 yıllık opsiyonu devreye girmeyecek ve yollar ayrılacak. İstanbul Güngören'de karantinada olan Ganalı futbolcuyla, 15 gün sonra görüşmelere başlanacak.

beşiktaş Kevin-Prince Boateng. Fiorentina süper lig