Başakşehirli Eljero Elia’dan Beşiktaş itirafı!

2017 yılından beri Medipol Başakşehir’de forma giyen Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia, Beşiktaş’a transferiyle ilgili itirafta bulundu.

Ülkesinde konuşan 33 yaşındaki oyuncu, eski hocası Abdullah Avcı’nın kendisini istediğini söylerken “Abdullah Avcı bu sezonun devre arasında beni Beşiktaş’a transfer etmek istemişti. Avcı’yla Başakşehir’de birlikte çalıştık. Daha sonra Beşiktaş yönetimi menajerimle temasa geçti. Ocak ayında böyle transferler zordur ve gerçekleşmedi. Ancak bu durumu fazla sorun etmedim. Çünkü Başakşehir’de de bir yandan şampiyonluk için yarışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’de bu sezon 18 maçta forma giyen Elia, 1 gol atıp 2 asist yaptı.

Futbola Ajax altyapısında başlayan yıldız isim, Twente, Hamburg, Juventus, Werder Bremen, Feyenoord ve Southampton gibi takımlarda forma giydi.