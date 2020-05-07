Başakşehir’den Volkan Babacan için Beşiktaş açıklaması

Medipol Başakşehir Kulübü, Beşiktaş’ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Volkan Babacan ile ilgili açıklama yayınladı.

Başakşehir’in açıklamasında herhangi bir teklif almadıkları belirtilirken, “Kulübümüz kurulduğu günden bu yana formamızı giyen milli kalecimiz Volkan Babacan’ın ismi, son günlerde farklı kulüplerle anılmaktadır. Kulübümüzün sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan için kulübümüze gelen herhangi bir teklif bulunmamaktadır. Tecrübeli kalecimizin ayrılacağı yönünde çıkan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Başakşehir’de Mert Günok’un ardından 2. kaleci konumunda olan Volkan Babacan’ın 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.