Aycan Yanaç tuttuğu takımı açıkladı! ‘Banko oyuncusu olurum’

TV 8’de Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı Survivor 2020 programında yarışan ve A Milli Kadın Takım forması da giyen futbolcu Aycan Yanaç, program kazandıkları ödül sayesinde canlı yayında soruları yanıtladı. Ilıcalı’nın Instagram hesabından gelen 10 soruyu yanıtlayan Aycan, gönül verdiği takımı açıkladı. Ağabeyinden dolayı futbolcu olmaya karar verdiğini belirten milli futbolcu, futbola onun yönlendirmesiyle başladığını belirtti.

Aycan Fenerbahçe’ye gönül verdiğini de şu sözlerle açıkladı: “Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe’den başka yerde kendimi göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Takımı kurulursa oynamak isterim. Acun Ilıcalı ile de konuştuk bunu. Keşke kurulsa, banko futbolcusu ben olurum.”

İzleyicilerin ‘En sevdiğin futbolcu kim?’ sorusunu yanıtlayan Aycan Yanaç sıralamasını Alex de Souza, Cristiano Ronaldo ve Emre Belözoğlu olarak yaptı.

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