Almanya Bundesliga 16 Mayıs’ta başlıyor!

Corona virüsü sonrasında futbola dönen ilk ülke Almanya oldu. Hollanda ve Fransa’nın ligi tescil ettiği corona krizi sonrasında Almanya Bundesliga 16 Mayıs Cumartesi günü başlıyor.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve federal eyalet hükümet başkanlarının görüşmeleri sonrasında Bundesliga yönetim direktörü Christian Seifert açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada Bundesliga ve Bundesliga 2’nin gelecek hafta başlayacağını duyurdu.
Maçlar corona virüsüne önlem olarak seyircisiz oynanacak. Ayrıca Bundesliga ekipleri FIFA’nın izin vermesi halinde sezon sonuna kadar 5 oyuncu değiştirme hakkını da oylamaya sunacak.
16.30 Dortmund – Schalke 04
16.30 Leipzig – Freiburg
16.30 Hoffenheim – Hertha Berlin
16.30 Fortuna Düsseldorf – Paderborn
16.30 Augsburg – Wolfsburg
19.30 Frankfurt – M’Gladbach
16.30 Köln – Mainz
19.00 Union Berlin – Bayern Münih
21.30 Werder Bremen – Bayer Leverkusen