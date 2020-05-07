Almanya Bundesliga 16 Mayıs’ta başlıyor!

Corona virüsü sonrasında futbola dönen ilk ülke Almanya oldu. Hollanda ve Fransa’nın ligi tescil ettiği corona krizi sonrasında Almanya Bundesliga 16 Mayıs Cumartesi günü başlıyor.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve federal eyalet hükümet başkanlarının görüşmeleri sonrasında Bundesliga yönetim direktörü Christian Seifert açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Bundesliga ve Bundesliga 2’nin gelecek hafta başlayacağını duyurdu.

Maçlar corona virüsüne önlem olarak seyircisiz oynanacak. Ayrıca Bundesliga ekipleri FIFA’nın izin vermesi halinde sezon sonuna kadar 5 oyuncu değiştirme hakkını da oylamaya sunacak.

16 MAYIS CUMARTESİ

16.30 Dortmund – Schalke 04

16.30 Leipzig – Freiburg

16.30 Hoffenheim – Hertha Berlin

16.30 Fortuna Düsseldorf – Paderborn

16.30 Augsburg – Wolfsburg

19.30 Frankfurt – M’Gladbach

17 MAYIS PAZAR

16.30 Köln – Mainz

19.00 Union Berlin – Bayern Münih

18 MAYIS PAZARTESİ

21.30 Werder Bremen – Bayer Leverkusen